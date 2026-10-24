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„The Magic Table“

Zauberhafte Gaumenfreuden mit Magier-Duo

Niederösterreich
24.10.2026 06:00
Auch Mr. Koni Hundini darf beim „Magic Table“ natürlich nicht fehlen.
Auch Mr. Koni Hundini darf beim „Magic Table“ natürlich nicht fehlen.(Bild: Attila Molnar)
Porträt von Petra Weichhart
Von Petra Weichhart

Die Höhere Tourismusschule St. Pölten kreierte das Menü zur Neuauflage von „The Magic Table“ von Thommy Ten und Amélie van Tass. Anfang November folgt die feierlich Premiere in Wien.

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Wenn Genuss und Magie zu einem immersiven Erlebnis für alle Sinne werden, dann haben Thommy Ten und Amélie van Tass ihre Finger im Spiel. Dabei stellte sich das Zauberpaar die Frage: „Was passiert, wenn wir die größte Mentalmagie-Show der Welt ganz klein, ganz intim machen und an einen Tisch bringen?“ Schon war die Grundidee für „The Magic Table“ geboren.

Vor rund einem Jahr feierte „The Magic Table“ die Weltpremiere. Während Anfang November nun auch die heimischen Fans bei der Premiere in Wien in den Genuss eines wahrlich zauberhaften Menüs kommen, geht es andernorts schon in die Neuauflage. Erst am Vortag kehrte Thommy aus Hongkong zurück, wo „The Magic Table“ 2.0 präsentiert wurde.

Superstimmung bei Koch Mario Schermann (re.) und HTS-Schülern
Superstimmung bei Koch Mario Schermann (re.) und HTS-Schülern(Bild: Attila Molnar)
Thommy & Amélie sorgten für spontane Showeinlage zwischen den Gängen.
Thommy & Amélie sorgten für spontane Showeinlage zwischen den Gängen.(Bild: Attila Molnar)
Zauberhafte Gaumenfreuden
Zauberhafte Gaumenfreuden(Bild: Attila Molnar)
In der Küche wurde penibel vorbereitet, was später auf den Tellern zauberhaft glänzte.
In der Küche wurde penibel vorbereitet, was später auf den Tellern zauberhaft glänzte.(Bild: Attila Molnar)
(Bild: Attila Molnar)
(Bild: Attila Molnar)
(Bild: Attila Molnar)

HTS-Schüler zaubern in der Küche
Das Menü dazu, das künftig auf der ganzen Welt bei den Shows auf dem Speiseplan steht, stammt von der HTS, der Höheren Tourismusschule St. Pölten. Genauer gesagt aus den Töpfen von Mario Schermann und seinen fleißigen Helfern. „Es ist eine besondere Ehre, so ein Menü zu kreieren“, freut Schermann sich. Und auch passend, denn der Kochlehrer und seine Schüler zaubern in der Küche auch immer.

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20-jähriges Maturajubiläum
Davon konnten sich die Gäste am Montagabend beim „Probeessen“ in der HTS persönlich überzeugen. Natürlich im Beisein des Magier-Duos, das als Zwischengang gleich mit einer Showeinlage aufwartete. Vor allem für Amélie war es ein besonderer Besuch: Vor 20 Jahren machte sie hier ihre Matura. 

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