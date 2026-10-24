Zauberhafte Gaumenfreuden mit Magier-Duo

HTS-Schüler zaubern in der Küche

Das Menü dazu, das künftig auf der ganzen Welt bei den Shows auf dem Speiseplan steht, stammt von der HTS, der Höheren Tourismusschule St. Pölten. Genauer gesagt aus den Töpfen von Mario Schermann und seinen fleißigen Helfern. „Es ist eine besondere Ehre, so ein Menü zu kreieren“, freut Schermann sich. Und auch passend, denn der Kochlehrer und seine Schüler zaubern in der Küche auch immer.