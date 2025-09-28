Magier sorgen jetzt auch für Gaumenzauber

Mit einer interaktiven Dinnershow lässt das Magier-Duo Thommy Ten & Amélie von Tass aufhorchen. Ein bezauberndes Erlebnis ...
In diesem Fall lässt sich die Magie nicht nur bestaunen, sondern tatsächlich erleben! Wieder einmal haben die Niederösterreicher Thommy Ten & Amélie van Tass einen zauberhaften Coup der Weltklasse gelandet: Mit ihrer interaktiven Dinnershow „The Magic Table“ feierten die beiden Weltmeister der Mentalmagie in Hongkong fulminante Weltpremiere.
„The Magic Table ist mehr als ein Dinner – es ist ein Erlebnis, das wir mit viel Liebe, Fantasie und Leidenschaft entwickelt haben. Unser Ziel war es, eine völlig neue Form von Magie zu erschaffen: hautnah, persönlich – und direkt am Tisch“, zeigt sich Thommy über den erfolgreichen Startschuss erfreut. Mit viel Herzblut hat das heimische Zauberpaar an der Umsetzung getüftelt.
Der Tisch reagiert und spricht
Das Ergebnis lässt sich sehen und vor allem auch schmecken: „Der Tisch spricht, reagiert, stellt Fragen – und führt die Besucher durch eine Geschichte, die wir speziell für diesen Abend geschrieben haben. Es entsteht eine Welt, in der Magie lebendig wird, Gerichte Geschichten erzählen – und die Gäste nicht nur zuschauen, sondern selbst Teil der Geschichte werden“, so Thommy. Und so ganz nebenbei wird ein Gourmet-Erlebnis der Sonderklasse mit einem magischen Fünf-Gänge-Menü auf den Gaumen gezaubert.
Amélie geht noch einen Schritt weiter: „Seit vielen Jahren faszinieren wir Menschen mit Magie – doch The Magic Table ist eine Hommage an all die großen Magier der Geschichte, die uns inspiriert haben – und eine völlig neue Form einer Dinner- und Zaubershow, wie man sie so noch nie erlebt hat“.
Informationen: themagictable.com
