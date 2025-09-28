Magier sorgen jetzt auch für Gaumenzauber

Der Tisch reagiert und spricht

Das Ergebnis lässt sich sehen und vor allem auch schmecken: „Der Tisch spricht, reagiert, stellt Fragen – und führt die Besucher durch eine Geschichte, die wir speziell für diesen Abend geschrieben haben. Es entsteht eine Welt, in der Magie lebendig wird, Gerichte Geschichten erzählen – und die Gäste nicht nur zuschauen, sondern selbst Teil der Geschichte werden“, so Thommy. Und so ganz nebenbei wird ein Gourmet-Erlebnis der Sonderklasse mit einem magischen Fünf-Gänge-Menü auf den Gaumen gezaubert.