„Bankmitarbeiterin“ lockte Opfer in Falle

Böse Überraschung auf der Bank

Die vermeintliche Bankangestellte meinte daraufhin, dass es sich wohl um einen Betrugsversuch handeln müsse. Um weitere Betrugsversuche zu verhindern, müsse der 54-Jährige eine bestimmte App am Handy installieren, so der „gute Rat“ der Anruferin. Anschließend schickte sie ihm den Link zu der App, welche er dann auf seinem Gerät installierte. Als der Mann dann am gestrigen Mittwoch zu seiner Bank ging, wartete eine böse Überraschung auf ihn: Dort wurden ihm zwei Überweisungsbestätigungen ausgehändigt: Mehr als 10.000 Euro waren ins Ausland überwiesen worden.