„Bankmitarbeiterin“ lockte Opfer in Falle

Blindes Vertrauen in einer Anruferin kam Mann teuer: Mehr als 10.000 Euro sind weg. Die Polizei warnt jetzt, besonders aufmerksam zu sein.
Ein Anruf von einer ihm unbekannten, österreichischen Nummer am Dienstag ist einem 54-Jährigen aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung teuer zu stehen gekommen. Am anderen Ende der Leitung hatte sich eine Frau gemeldet, die behauptete, Mitarbeiterin einer Bank zu sein. Sie gab weiters an, dass sie anrufe, weil der Burgenländer die Überweisung von mehreren tausend Euro ins Ausland freigeben müsse. Der Betroffene wusste davon aber nichts und erklärte, keine Bestätigung zu erteilen.
Böse Überraschung auf der Bank
Die vermeintliche Bankangestellte meinte daraufhin, dass es sich wohl um einen Betrugsversuch handeln müsse. Um weitere Betrugsversuche zu verhindern, müsse der 54-Jährige eine bestimmte App am Handy installieren, so der „gute Rat“ der Anruferin. Anschließend schickte sie ihm den Link zu der App, welche er dann auf seinem Gerät installierte. Als der Mann dann am gestrigen Mittwoch zu seiner Bank ging, wartete eine böse Überraschung auf ihn: Dort wurden ihm zwei Überweisungsbestätigungen ausgehändigt: Mehr als 10.000 Euro waren ins Ausland überwiesen worden.
Allerdings hatte er nichts davon angeordnet. Außerdem hatten die Betrüger noch eine zweite Bankomatkarte im Namen des Opfers angefordert. Die Polizei warnt nun erneut, bei unbekannten Anrufern und bei verdächtigen Links besonders vorsichtig und aufmerksam zu sein.
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