Lokal verlangt Aufpreis für Pizza OHNE eine Zutat

Horrender Preis für unliebsame Pizza Hawaii in Rom

Ein horrender Aufschlag, der die Grenze zum Wucher eindeutig überschreitet, aber dennoch amüsant ist, wird in einem Restaurant in Rom verlangt. Denn wer dort eine Pizza Hawaii bestellt, muss stolze 100 Euro hinblättern – obwohl die anderen Pizzen maximal 12 Euro kosten. Dabei geht es dem Gastronomen jedoch weniger um einen Mehraufwand oder die teuren Zutaten, die für die Pizza-Variation verwendet werden. In Italien gilt es als Frevel, eine Pizza belegt mit Ananas zu bestellen. Mit dem hohen Preis will das Lokal in Rom offenbar die unliebsame Variante weniger schmackhaft machen ...