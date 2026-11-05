Pläne für drittes Hotel im neuen Ski-Weltcuport

Kritik an Geheimnistuerei

„Es ist noch gar nichts beschlossen. Der Gemeinderat stimmt darüber ab, ob ich mit den Projektwerbern einen Optionsvertrag ausarbeiten soll. Danach wird erneut abgestimmt“, dementiert VP-Bürgermeister Markus Schmaranzer Gerüchte über ein abgekartetes Spiel. „Wenn jemand andere Pläne für den Schlosspark hat, bitte her damit. Wir haben das Gelände gekauft, damit wir Einnahmen lukrieren. Ob wir es nun wieder verkaufen oder Geld durch eine Baurechtvergabe erhalten sollen, ist offen“, so der Ortschef. Nach langer Suche würden nun ein Investor sowie ein Betreiber für das Hotel bereitstehen.