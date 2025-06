Bei Finanzen des Landes gibt es Luft „nach oben“

Pro Kopf bis zu 1800 Euro Schulden

Je nach Betrachtung liegt die Pro-Kopf-Verschuldung der Oberösterreicher also zwischen 800 und 1800 Euro. Positiv an allem ist: Seit 2021 hat Oberösterreich seine Schulden reduziert. Allerdings: Viel Geld auf der hohen Kante hat es nicht. Denn: „Die liquiden Mittel sind stark rückläufig“, sagt Direktor Hoscher, der am Mittwoch seinen 178 Seiten starken Bericht voll mit Zahlen, Analysen und Empfehlungen präsentierte. Das Defizit betrug im Vorjahr 166,1 Millionen Euro. „Hätte das Land nicht Auszahlungen in der Höhe von 116,1 Millionen Euro, die für 2024 vorgesehen waren, auf 2025 verlegt, wäre das Defizit weit höher ausgefallen“, erklärt der Prüfer.