Ein Jahr „Grüne Zone“: Stadt zieht positive Bilanz

Gerade im Umfeld des Krankenhauses sowie des Roten Kreuzes und von Anrainern gab es zunächst noch kritische Stimmen – denn trotzt einer gekauften Monats- oder Jahreskarte gab es keinen garantierten Stellplatz. Über die Monate hat sich aber eines gezeigt: Der Parkdruck vor allem rund um den Stadtpark hat stark nachgelassen.