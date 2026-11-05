U5 fährt: Wien eröffnet „Silicon Valley der Bahn“

Wichtiges Testlabor für die neue U-Bahn-Generation

Es ist ein digitales Bahn-Testcenter, dass alle Stückeln spielt. Es befindet sich in der Siemens City in Floridsdorf. Am Donnerstagnachmittag wurde es von SPÖ-Verkehrsminister Peter Hanke, Siemens Österreich-Chefin Patricia Neumann und Siemens Mobility-Geschäftsführerin Tanja Kienegger feierlich eröffnet. In Betrieb ist das 25-Millionen-Euro teure Testcenter schon seit ein paar Wochen. Es ist das erste dieser Art in Österreich. Errichtet wurde es in nur 18 Monaten.