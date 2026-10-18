Alles im Blick: Das sind Salzburgs Lieblingswirte

Mit dem Thomataler Wirt fiel der Startschuss! Die „Krone“-Serie Salzburger Lieblingswirte läuft auf Hochtouren. Damit Sie nicht den Überblick über die besten und beliebtesten Gasthäuser im Land verlieren, fassen wir für Sie in diesem Artikel laufend die einzelnen Wirte-Vorstellungen zusammen.
In den vergangenen Wochen hat die „Salzburg Krone“ um Mithilfe gebeten: Sie, liebe Leser, sollten uns Ihren Lieblingswirt verraten. Nur Sie kennen die besten Bierlokale, die gschmackigsten Gasthäuser und die witzigsten Wirte des Landes. Genau diese haben Sie an uns geschickt. Vom Geheimtipp bis zum Gastro-Dauerbrenner, es war alles dabei. Deshalb gebührt Ihnen ein großes Danke. In den kommenden Wochen und Monaten werden sich die „Krone“-Redakteure von den Lieblingslokalen der Leser weiterhin selbst ein Bild machen. Die bisherigen besuchten Gasthäuser finden Sie hier im Überblick:
Wir stellen Ihnen jede Woche aus den vielen Einsendungen, die uns erreicht haben, zwei Lokale, ihre Gastgeber und auch die Gäste näher vor. Das wäre ohne Sie nicht möglich gewesen. Vielen Dank und viel Spaß beim Lesen!
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