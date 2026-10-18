Alles im Blick: Das sind Salzburgs Lieblingswirte

In den vergangenen Wochen hat die „Salzburg Krone“ um Mithilfe gebeten: Sie, liebe Leser, sollten uns Ihren Lieblingswirt verraten. Nur Sie kennen die besten Bierlokale, die gschmackigsten Gasthäuser und die witzigsten Wirte des Landes. Genau diese haben Sie an uns geschickt. Vom Geheimtipp bis zum Gastro-Dauerbrenner, es war alles dabei. Deshalb gebührt Ihnen ein großes Danke. In den kommenden Wochen und Monaten werden sich die „Krone“-Redakteure von den Lieblingslokalen der Leser weiterhin selbst ein Bild machen. Die bisherigen besuchten Gasthäuser finden Sie hier im Überblick: