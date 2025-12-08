Brand in Pizzeria in Salzburg-Gnigl ausgebrochen
Gäste evakuiert
In einer Pizzeria im Salzburger Stadtteil Gnigl ist am Montagabend ein Brand ausgebrochen. Die Gäste, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs gerade in dem Lokal befanden, mussten evakuiert werden.
Ersten Informationen nach ist der Brand am frühen Montagabend im Bereich der Küche in dem Lokal ausgebrochen. Wie es genau zu dem Feuer kam, ist momentan aber noch nicht bekannt.
Fest steht: Der Brand breitete sich schnell aus. Gäste, die sich gerade in dem Lokal befanden, mussten evakuiert werden. Sie wurden von der Feuerwehr aus dem Lokal geleitet.
Derzeit stehen die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Salzburg im Einsatz und sind mit den Löscharbeiten beschäftigt.
Weitere Informationen in Kürze.
