Gäste evakuiert

Brand in Pizzeria in Salzburg-Gnigl ausgebrochen

Salzburg
08.12.2025 20:05
Die Gäste mussten aus dem Lokal evakuiert werden.
Die Gäste mussten aus dem Lokal evakuiert werden.(Bild: Markus Tschepp)

In einer Pizzeria im Salzburger Stadtteil Gnigl ist am Montagabend ein Brand ausgebrochen. Die Gäste, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs gerade in dem Lokal befanden, mussten evakuiert werden.

0 Kommentare

Ersten Informationen nach ist der Brand am frühen Montagabend im Bereich der Küche in dem Lokal ausgebrochen. Wie es genau zu dem Feuer kam, ist momentan aber noch nicht bekannt.

Fest steht: Der Brand breitete sich schnell aus. Gäste, die sich gerade in dem Lokal befanden, mussten evakuiert werden. Sie wurden von der Feuerwehr aus dem Lokal geleitet.

Derzeit stehen die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Salzburg im Einsatz und sind mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Weitere Informationen in Kürze.

