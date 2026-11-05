Yasin Mohamed wegen Vergewaltigung verurteilt

Die Staatsanwaltschaft hatte zwei Jahre und acht Monate Haft gefordert, die Verteidigung auf Freispruch plädiert.

„Eine Vergewaltigung ist eine Vergewaltigung“

„Es war ein Übergriff, das wollen wir hier nicht kleinreden“, sagte die Richterin laut „tz“ bei der Urteilsverkündung. „Eine Vergewaltigung ist eine Vergewaltigung.“ Das Gericht sei überzeugt, dass der Reality-Star ein deutliches Nein von Imelmann zwar verstanden, sich aber darüber hinweggesetzt habe.