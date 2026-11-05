So teuer könnte Streit um Lohntransparenz werden

Erste Klagen gegen Unternehmen wegen ungleicher Bezahlung

Was steht in der neuen Richtlinie? Kurz gesagt gibt sie Arbeitnehmern mehr Rechte, zu erfahren, wie viel im Schnitt im Unternehmen verdient wird. Gewisse Teil davon gelten auch jetzt schon, sagt Melanie Kocsan-Göschl, Juristin bei der Arbeiterkammer Wien. „Man hat den Anspruch, zu erfahren, wie viel Geld männliche Kollegen im Durchschnitt in vergleichbaren Positionen verdienen“ – allerdings nicht, wie viel einzelne Mitarbeiter genau verdienen. Das soll ein Grundproblem in puncto Lohntransparenz lösen: „Viele Frauen wissen gar nicht, ob es eine Lohndiskriminierung gibt.“ Außerdem kann man erfragen, nach welchen konkreten Kriterien die eigene Entlohnung erfolgt.