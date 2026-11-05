Scheiterte Hinrichtung an seltener Krebs-Art?

Anwälte: Wenn Lungenödem ausgelöst wird, gleiche das Folter

„Bei Pike ist die Thrombozytenzahl deutlich erhöht“, hieß es – das erhöhe das Risiko, dass durch die Giftspritze ein schweres Lungenödem ausgelöst werde. Dieses wiederum könne ein „Gefühl des Erstickens oder Ertrinkens hervorrufen, das von Experten mit dem Gefühl verglichen wurde, das durch die Praxis des Waterboardings absichtlich hervorgerufen wird – einer eindeutigen Form der Folter“, heißt es in der Klageschrift.