"Krone" Interview
Conny Kreuter: “Being a mom has totally swept me off my feet”
“Dancing Stars” pro Conny Kreuter is on cloud nine with her new baby! Since the birth of her daughter Luna, nothing has been the same for the 40-year-old. In an emotional “Krone” interview, she talks about sleepless nights, the joys of motherhood, and her return to the stage. “Krone” has the adorable photos.
A few weeks ago, “Dancing Stars” pro Conny Kreuter traded the dance floor for a very special role: On September 30, her daughter Luna was born. Since then, the 40-year-old has been basking in the joy of motherhood. “Being a mom has totally swept me off my feet,” she says in the “Krone” interview. “Overnight, the world is just different. But everything is good just the way it is, even if it’s exhausting.” Yet Kreuter did have some concerns before the birth.
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