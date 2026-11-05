Equal Pay Day: Es muss endlich Transparenz her

„Ich hätte nie gedacht, dass es mich betreffen könnte.“ Das hat mir schon vor mehreren Jahren, als ich zum ersten Mal über den Equal Pay Day berichtet habe, eine junge Frau gesagt. Sie hatte herausgefunden, dass ihr Kollege Hunderte Euro mehr verdient als sie. Er hatte die genau gleichen Qualifikationen und die genau gleichen Aufgaben. Er saß ihr gegenüber. Sie war Mitte 20, hatte gerade ihren Uni-Abschluss in Betriebswirtschaft gemacht und in einem großen Grazer Unternehmen begonnen. Sie war keine Feministin. Sie war Optimistin, stolz und euphorisch am Beginn ihrer Karriere, und schlug hart am Boden der Realität auf.