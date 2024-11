Salzburger Bergfilmfestival feiert 30. Geburtstag

Erfolgreiche Frauen in der Höhe

„Bergsteigen war lange eine Männerdomäne. Das hat sich verändert. Wir haben früh versucht, die Frauen in den Mittelpunkt zu stellen.“ Über die Jahre waren etwa prominente Kletterinnen wie Lynn Hill und Catherine Destivelle oder die Höhenbergsteigerinnen Oh Eun-sun oder Gerlinde Kaltenbrunner zu Gast.