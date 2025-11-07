Die Bergwelt kommt wieder in Salzburger Kinos

„Berg und Mensch stehen klar im Fokus“, sagt Kurator Martin Hasenöhrl. Mit breitem Blick kehrte Hasenöhrl nach fünf Monaten in Nepal wieder zurück nach Salzburg. Im Gepäck hatte er auch einige Bergfilme für das Festival, das neben dem Salzburger „Das Kino“, heuer auch wieder im Oval, in Saalfelden und in Radstadt gastiert. Von Patagoniens Bergen führt die Reise der Filmauswahl über die Loferer Steinberge bis ins Innere des Untersbergs.