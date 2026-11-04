Tamburizza-Kinderorchester als Erfolgsgeschichte

Seit nunmehr drei Jahren wird in der Volksschule Neuberg eifrig mit der Tamburizza musiziert. Das Kinderorchester erfreut sich mittlerweile großer Beliebtheit.
20 Kinder begannen im Schuljahr 2023/24 unter der Leitung von Roswitha Staudinger mit dem Erlernen des Instrumentes, das für die Burgenland-Kroaten typisch geworden ist. Mit geliehenen Instrumenten gab es einige Monate später den ersten Auftritt bei einer Vorweihnachtsveranstaltung.
Durch die Unterstützung von Vereinen und Privatpersonen konnten dann schuleigene Instrumente angekauft werden. Mittlerweile haben die Kinder durch regelmäßiges Üben ein Repertoire an Liedern und treten regelmäßig bei Veranstaltungen in der Schule und in der Gemeinde auf. Ob Schulfest, Tamburizza am Lagerfeuer oder Buchpräsentationen: Die Schulorchester darf nicht fehlen. Dieses Projekt soll auch langfristig den Fortbestand der Tamburizza Neuberg sichern.
In nächster Zeit stehen für die Tamburizza-Kids zwei Auftritte am Programm: Am 8. November um 13.30 Uhr im Haus der Volksgruppen in Oberwart bei „Leti, leti, zmaj“. Es handelt sich um ein Konzert in kroatischer Sprache zum Mitsingen, Mitklatschen und Mittanzen. Außerdem umrahmen die Kinder am 14. November um 18 Uhr in der Volksschule eine Lesung der Kulturinitiative Neuberg auf musikalische Weise.
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