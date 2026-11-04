Tamburizza-Kinderorchester als Erfolgsgeschichte

Durch die Unterstützung von Vereinen und Privatpersonen konnten dann schuleigene Instrumente angekauft werden. Mittlerweile haben die Kinder durch regelmäßiges Üben ein Repertoire an Liedern und treten regelmäßig bei Veranstaltungen in der Schule und in der Gemeinde auf. Ob Schulfest, Tamburizza am Lagerfeuer oder Buchpräsentationen: Die Schulorchester darf nicht fehlen. Dieses Projekt soll auch langfristig den Fortbestand der Tamburizza Neuberg sichern.