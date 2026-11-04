Wein als Kraftstoff für den Tourismusmotor

„Damit ist das Burgenland, das als Weinland und Genussdestination weit über die eigenen Grenzen hinaus geschätzt wird, für viele Reisende und Ausflügler genau die richtige Adresse“, merkt Oschep an. Wein und Kulinarik sind ein fixer Bestandteil der touristischen Aktivitäten und Vermarktung der Urlaubsziele in Rot-Gold. „Wir setzen alles daran, das bestehende Angebot weiter auszubauen. Klares Ziel ist, dank der hohen Bekanntheit als Weinland konkrete Urlaubserlebnisse zu schaffen, die Neugierde wecken“, so Oschep. Alle profitieren: Immerhin gibt der Weinreisende mehr Geld aus als der Durchschnittstourist.