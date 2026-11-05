Mit Nicholas Ofczarek ins „Hotel Savoy“

Wie auch schon bei „Holzfällen“ koppelt man die von Dramaturgin Rita Czapka konzipierte Lesung mit musikalischer Untermalung der Musicbanda Franui, die zwischendurch Hits der Operettenmusik aus der Zeit zwischen 1900 und 1935 liefert: „In dieser neuen Lesart lauern hinter jeder fröhlichen Melodie die Abgründe, die Katastrophen, die Tragödien“, lautet die Idee dahinter.

Auch bei dieser Produktion ist der Ansturm auf Karten groß, Premiere ist am Samstag, 7. November, 19.30 Uhr.