Romantic Slivo: „Wir müssen uns mehr lieb haben“

Live in ganz Österreich

Was Romantic Slivo schon 2025 bei der „Krone“ angekündigt hat, hat sich bis heute nicht geändert – er würde gerne für Österreich zum Song Contest fahren. „Es gäbe sogar schon ein Lied dafür“, lacht er, „das ist noch nicht ganz fertig geschrieben, aber bei Bedarf wäre es möglich. Ich kann mir das gut vorstellen, finde den Bewerb und seine Botschaft wahnsinnig schön.“ Einem Bewerb, wie heuer durchgeführt, würde er sich aber nicht stellen. „Man muss das Lied und mich schon wollen. Ich glaube, das könnte gut funktionieren, aber es liegt nicht in meiner Hand.“ Bei einem eventuellen Erfolg würde er sogar seine Tätigkeit bei den 5/8erl in Ehr’n pausieren. „Man könnte ein Substitut nehmen wie Harald Baumgartner oder Eva Klampfer aka Lylit. Jedenfalls müsste alles gut getimt werden, weil wir mit den Achterl auch schon weit vorgeplant sind.“ Jetzt gibt es aber erst einmal Romantic Slivo live. Am 23. Jänner im Innsbrucker Treibhaus, am 26. Jänner im Wiener Konzerthaus, am 27. Jänner im Orpheum Graz, am 29. Jänner im Linzer Posthof und am 30. Jänner auf der Bühne im Hof in St. Pölten. Unter www.oeticket.com gibt es Karten für die einzelnen Veranstaltungen.