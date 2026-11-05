Kritik an Musikschulplan: „Musik wird purer Luxus“

Bisher hat sie auf der Franz-Schubert-Regionalmusikschule im Bezirk Mödling unterrichtet. Diese wurde mit sieben anderen zur großen Thermenland-Musikschule fusioniert. „Haben Eltern je nach Ort für den Unterricht bisher unterschiedlich viel gezahlt, gilt nach der Fusion nun oft der höhere Tarif“, sagt Glatz. 25 Minuten Unterricht pro Woche kosten nun fast 300 Euro für ein halbes Jahr.