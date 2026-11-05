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Pleite gegen Ungarn

TSV Hartberg verliert in CL-Quali bei Kaposvar

Sport-Mix
05.11.2026 20:50
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Symbolbild(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Volleyball-Meister TSV Hartberg läuft in der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League einem Rückstand hinterher. Die Steirer verloren das Hinspiel beim ungarischen Klub Kaposvar am Donnerstag ohne Satzgewinn 0:3 (-22,-18,-19). 

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Djordje Knezevic war mit zwölf Punkten bester Scorer der Österreicher. Das Rückspiel in Hartberg ist am kommenden Dienstag (19 Uhr) angesetzt.

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