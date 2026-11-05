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Neben OnlyFans: Anne Wünsche plant jetzt Pornos!

Society International
05.11.2026 20:00
Anne Wünsche ist bereits auf OnlyFans aktiv. Nun will sie künftig auch Pornos drehen.
Anne Wünsche ist bereits auf OnlyFans aktiv. Nun will sie künftig auch Pornos drehen.(Bild: APA-Images / Action Press / Wehnert, Matthias)
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Von krone.at

Lange Zeit hatte sie es dementiert, nun steht sie doch dazu: Anne Wünsche kann sich durchaus vorstellen, mit einem anderen Mann Pornos zu drehen. Diese Inhalte will sie künftig auf den Plattformen BestFans und OnlyFans veröffentlichen.

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Anne Wünsche plant, sich künftig beim Sex mit einem anderen Mann zu filmen und diese Inhalte öffentlich machen zu wollen. Konkrete Pläne, wann und ob es zum Dreh kommt, gäbe es aber noch keine.

Partner muss passen
Lediglich bei der Wahl ihres zukünftigen Porno-Partners hat Anne Wünsche konkrete Ansprüche: Der Mann soll ihr optisch gefallen, gepflegt auftreten und genügend Selbstbewusstsein haben. Auch zwischenmenschlich soll alles passen, bevor es so richtig zur Sache geht. 

Kunde bot 20.000 Euro für Porno
Dass ihr der Spaß an der Arbeit mehr bedeutet, als Geld, bewies die Schauspielerin unlängst, als sie erzählte, sie habe einmal eine Anfrage bekommen, in welcher ihr ein Kunde 20.000 Dollar (17.900 Euro) für ein Erwachsenenvideo bot. Das lehnte sie konsequent ab, da sie am besagten Abend keine Lust darauf gehabt hätte. Und sie bestätigt immer wieder, dass sie nur dann Content produzieren möchte, wenn sie tatsächlich Lust darauf hätte. Denn: Sie habe sonst Angst, irgendwann keinen normalen Sex mehr haben zu können, sondern immer an Content denken zu müssen. 

Dass sie das, was sie macht, liebt, bestätigt sie immer wieder in ihren Instagram-Postings. Erst am Donnerstag postete sie in ihrer Story eine Aufnahme von sich, wie sie vor ihrem Laptop sitzt und schreibt, dass sie für ihre Fans auf anderen Plattformen aktiv sei: 

Anne Wünsche casht mit OnlyFans ordentlich ab!
Anne Wünsche casht mit OnlyFans ordentlich ab!(Bild: https://www.instagram.com/anne.wuensche.offiziell)

Bereits seit einigen Jahren vermarktet sie sehr erfolgreich freizügige Fotos und Videos über kostenpflichtige Plattformen wie OnlyFans und BestFans. Angeblich generiert sie mit ihrem Content Beträge im sechsstelligen Bereich. Zu „Bild“ sagte sie einmal: „Ich verdiene mindestens 5000 Euro durch einen OnlyFans-Post [...].“ 

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Wünsche hat drei Kinder
Anne Wünsche wurde durch die Sendung „Berlin Tag & Nacht“ bekannt. Sie war lange mit ihrem Partner Karim El Kammouchi zusammen, die Beziehung ging 2025 in die Brüche. Wünsche hat drei Kinder und lebt aktuell auf Mallorca. 

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