Neben OnlyFans: Anne Wünsche plant jetzt Pornos!

Kunde bot 20.000 Euro für Porno

Dass ihr der Spaß an der Arbeit mehr bedeutet, als Geld, bewies die Schauspielerin unlängst, als sie erzählte, sie habe einmal eine Anfrage bekommen, in welcher ihr ein Kunde 20.000 Dollar (17.900 Euro) für ein Erwachsenenvideo bot. Das lehnte sie konsequent ab, da sie am besagten Abend keine Lust darauf gehabt hätte. Und sie bestätigt immer wieder, dass sie nur dann Content produzieren möchte, wenn sie tatsächlich Lust darauf hätte. Denn: Sie habe sonst Angst, irgendwann keinen normalen Sex mehr haben zu können, sondern immer an Content denken zu müssen.