Lkw-Lenker transportierte Pistenraupe unter Drogen

Schwerwiegende Verstöße wurden am Dienstag bei einem Sondertransport in Obdach (Bezirk Murtal) in der Steiermark festgestellt. Polizisten hielten einen 30-jährigen Lenker an, der unter Drogen stand und eine Pistenraupe äußerst schwindlig gesichert hatte.
Am Dienstagnachmittag ging der Polizei ein besonders dreister Lenker ins Netz. Gegen 15 Uhr kontrollierte eine Schwerverkehrsstreife auf der B78 im Gemeindegebiet von Obdach einen Sondertransport, der eine Pistenraupe nach Slowenien bringen wollte. Bereits bei der Anhaltung stellten die Beamten schwerwiegende Mängel bei der Ladungssicherung fest.
Fahrerkarte manipuliert
Wie sich herausstellte, hatte der 30-jährige Lenker zudem seine Fahrerkarte manipuliert, wodurch die Lenk- und Ruhezeiten verfälscht worden sein dürften. Eine Untersuchung beim Amtsarzt ergab zudem, dass der Österreicher unter Drogeneinfluss stand. Er wurde als fahruntauglich eingestuft.
Dem Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Leoben sowie bei der Bezirkshauptmannschaft Murtal angezeigt.
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