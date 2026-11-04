Lkw-Lenker transportierte Pistenraupe unter Drogen

Am Dienstagnachmittag ging der Polizei ein besonders dreister Lenker ins Netz. Gegen 15 Uhr kontrollierte eine Schwerverkehrsstreife auf der B78 im Gemeindegebiet von Obdach einen Sondertransport, der eine Pistenraupe nach Slowenien bringen wollte. Bereits bei der Anhaltung stellten die Beamten schwerwiegende Mängel bei der Ladungssicherung fest.