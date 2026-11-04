Immer mehr Steirer sitzen „high“ hinter dem Steuer

Am Montag schoss dann ein 16-jähriger Autolenker (freilich ohne Führerschein) den Vogel ab, wieder in Graz: Als ihn eine Zivilstreife stoppte, weil er über eine rote Ampel gefahren war und mit dem Handy hantiert hatte, versuchte der Jugendliche während des Stehenbleibens, auf die Rückbank des Autos zu klettern. Der Pkw rollte weiter und prallte gegen das Dienstfahrzeug. Ein Alkotest verlief negativ, sehr wohl aber stand der Bursche unter Suchtgifteinfluss.