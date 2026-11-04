Asylzahlen: Halb volles oder halb leeres Glas

Steuergeld und menschliche Schicksale

Mir ergeht es derzeit bei der „Betrachtung“ der Asylzahlen in unserem Land so. Diese gehen seit Monaten zurück. Aktuell gibt es rund 1100 aktiv betreute Asylwerber in der Tiroler Grundversorgung. Zu Spitzenzeiten waren es an die 6000. Die logische Folge des Rückgangs ist, dass Asylunterkünfte geschlossen werden müssen. Das basiert auf einem normalen Grundsatz der Marktwirtschaft: Es geht um Angebot und Nachfrage. Freilich sprechen wir hier von Menschen und nicht von Produkten in Regalen, schon allein deshalb ist erhöhte Sensibilität angesagt.