Asylzahlen: Halb volles oder halb leeres Glas

Die sinkenden Asylzahlen lassen die Kosten der Grundversorgung ebenso schrumpfen wie die Zahl der benötigten Unterkünfte. Während die einen darin eine positive Entwicklung der Asylpolitik sehen, stellt sich für andere die Frage nach dem richtigen Umgang mit den Betroffenen. Eine Frage der Perspektive - meint Claus Meinert, Chefredakteur der „Tiroler Krone“.
Oftmals kann die Perspektive, aus der man gewisse Dinge betrachtet, sehr hilfreich, ja sogar mitentscheidend sein, um etwas klarer beurteilen zu können. Bekanntlich sehen die einen das gleiche Glas halb leer, andere wiederum erkennen als halb voll. Zwei Menschen können also dieselbe Situation erleben und sie dennoch völlig unterschiedlich wahrnehmen. Das ist nicht nur bei politischen Parteien der Fall.
Steuergeld und menschliche Schicksale
Mir ergeht es derzeit bei der „Betrachtung“ der Asylzahlen in unserem Land so. Diese gehen seit Monaten zurück. Aktuell gibt es rund 1100 aktiv betreute Asylwerber in der Tiroler Grundversorgung. Zu Spitzenzeiten waren es an die 6000. Die logische Folge des Rückgangs ist, dass Asylunterkünfte geschlossen werden müssen. Das basiert auf einem normalen Grundsatz der Marktwirtschaft: Es geht um Angebot und Nachfrage. Freilich sprechen wir hier von Menschen und nicht von Produkten in Regalen, schon allein deshalb ist erhöhte Sensibilität angesagt.
Aber es geht nun einmal auch um sehr viel Geld. Steuergeld, das weder die klammen Gemeinden, noch das Land Tirol oder gar der Bund in Hülle und Fülle zum Verprassen hat. Das bekommen wir ja im Alltag nahezu täglich zu spüren.
Viele sehen das Glas nun halb leer. Man kann es aber auch als halb voll sehen und ableiten: Die verschärfte Asylpolitik scheint zu greifen. Ein Jahre heftig debattiertes und so mancher Partei zum Aufstieg dienendes Problem scheint man nun im Griff zu haben.
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