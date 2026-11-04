Kam von Straße ab: Auto überschlug sich mehrfach

Fürchterlicher Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in St. Veit im Defereggental in Osttirol! Ein Pkw-Lenker (33) geriet mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und kam von der Straße ab. Dabei überschlug sich das Auto mehrmals. Er erlitt erhebliche Verletzungen.
Zum spektakulären Unfall kam es am Dienstag gegen 17.50 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war ein 33-jähriger Italiener mit seinem Auto auf der Defereggental Straße im Gemeindegebiet von St. Veit unterwegs.
Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet sein Fahrzeug in einem Kurvenbereich ins Schleudern. Der Lenker verlor daraufhin die Kontrolle über den Pkw und fuhr gegen eine Waldböschung. Das Fahrzeug überschlug sich daraufhin mehrmals.
Lenker im Spital, Pkw Totalschaden
Der Lenker erlitt dabei erhebliche Verletzungen und wurde mit der Rettung ins Krankenhaus nach Lienz eingeliefert. Die Straße war für rund eine Stunde komplett gesperrt. Am Auto entstand Totalschaden.
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