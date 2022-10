Warum NÖ nun 150 Pflegekräfte aus Vietnam braucht

Jeder Fünfte der kommenden Generation von Niederösterreichern müsste in die Pflege gehen, damit das System am Laufen gehalten wird. „Sonst fehlen uns in knapp zehn Jahren 9500 Arbeitskräfte in diesem Bereich“, betont Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). Ihre vorwöchige Ansage, man werde 150 Pflegerinnen und Pfleger aus Vietnam nach NÖ holen und hier ausbilden, hatte, wie berichtet, heftige Reaktionen ausgelöst.