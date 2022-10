Wirbel um Steuergeld für Pflegekräfte aus Vietnam

150 Pflegekräfte

Das Land Niederösterreich setzt zwar Initiativen, um den Jungen Pflegejobs schmackhaft zu machen. „Trotzdem wird es sich nicht ausgehen, bis 2030 die notwendigen 9500 Pflegekräfte auszubilden“, musste Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister am Mittwoch einräumen. 150 Pflegekräfte aus Vietnam sollen nun die Lösung sein. Sie lernen an der Uni in Hanoi drei Semester lang Deutsch, wechseln dann an die Fachhochschule Krems zur Pflegeausbildung.