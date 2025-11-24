Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

20 Jahre ohne Bewegung

Pflegenotstand: Politik bleibt Reformen schuldig

Innenpolitik
24.11.2025 06:00

Die Lage im Pflegebereich wird immer dramatischer, die Politik ist seit zwei Jahrzehnten umfassende Reformen schuldig. Stattdessen gibt es weiterhin einen Bundesländer-Fleckerlteppich, echte Strategien fehlen.

0 Kommentare

„Es gibt sicher keinen Pflegenotstand“ – mit diesen Worten verlor Wolfgang Schüssel vor fast 20 Jahren die Nationalratswahl an die SPÖ. Zwei Jahrzehnte später hat Österreich neuerlich mit einem Pflegenotstand zu kämpfen. Das zeigen Berichte aus Spitälern und Pflegeheimen.

Als Schüssel 2006 den Pflegenotstand herunterspielte, ging es in erster Linie um die 24-Stunden-Pflege durch Frauen aus dem benachbarten Osten, die illegal beschäftigt wurden.

Weniger Schwarzarbeit, doch Personalmangel bleibt
Das Problem der Schwarzarbeit ist inzwischen durch Vermittlungsagenturen gelöst. Der Personalmangel ist aber geblieben. Geändert haben sich lediglich die Herkunftsländer. Österreich holt sich mittlerweile Arbeitskräfte aus Asien und Südamerika. Eine umfassende Pflegereform ist bisher allerdings ausgeblieben.

Die Pflegekräfte kommen aus immer ferneren Ländern. Neue Strategien wären gefragt.
Die Pflegekräfte kommen aus immer ferneren Ländern. Neue Strategien wären gefragt.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Es gab stattdessen viel Symbolpolitik und Kürzungen. So werden etwa Initiativen zur Förderung der Selbstständigkeit im Alter nicht nachhaltig finanziert oder sogar eingestellt. Ein Beispiel ist das Pilotprojekt Community Nursing, das präventive Hausbesuche für Ältere anbot.

Daten und Fakten zur Pflege in Österreich

  • 750.000 pflegebedürftige Menschen werden bis 2050 erwartet, fast doppelt so viele wie heute.
  • Gleichzeitig werden etwa 200.000 zusätzliche Pflegekräfte benötigt. Rund 80 Prozent der Pflegebedürftigen werden von Angehörigen betreut.
  • Aktuell gibt es circa 65.000 24-Stunden-Betreuerinnen, fast alle aus dem Ausland. 

Es braucht ein einheitliches Pflegesystem
Es fehlt ein österreichweit einheitliches Pflegesystem – stattdessen besteht ein unübersichtlicher Bundesländer-Fleckerlteppich mit unterschiedlichen Regelungen. Das zeigen etwa die privaten Zuzahlungen in der mobilen Pflege: Während in Wien und Niederösterreich rund 700 Euro im Monat anfallen, sind es in der Steiermark und Kärnten rund 450 Euro. Am wenigsten muss man in Salzburg berappen (330 Euro).

„Statt zu investieren, wird weiter gespart und noch stärker auf 24-Stunden-Betreuung und ausländische Pflegekräfte gesetzt. Diese Strategie ist kurzsichtig und verantwortungslos“, sagt Raphael Schönborn, Geschäftsführer von KompetenzDemenz.at und Promez.at.

Lesen Sie auch:
In Salzburg gibt es erbitterten Widerstand gegen Gehaltskürzungen.
Es kracht im System
Wir befinden uns bereits mitten im Pflegenotstand
10.11.2025
Ausbildung startet nun
Mit „Pionieren“ aus Vietnam gegen Pflegenotstand
11.02.2025
Krone Plus Logo
Salzburger Altenheime
Wegen Pflegenotstand sollen Bewohner Zimmer teilen
05.12.2024

Demo in Salzburg angekündigt
Im Pflegepersonal regt sich unterdessen Widerstand. Am Dienstag demonstrieren in Salzburg Pflegekräfte gegen die Kürzung des Pflegebonus – ein Teil des Sparpakets der Landesregierung unter Karoline Edtstadler (ÖVP) und Marlene Svazek (FPÖ). Allerdings will man im Zuge dessen auch Geringverdiener entlasten, hieß es.

In anderen Ländern soll das Geld, das zum Großteil vom Bund kommt, hingegen weiter an die Pflegekräfte gehen. So viel zum eingangs erwähnten Fleckerlteppich. 

Porträt von Petja Mladenova
Petja Mladenova
Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Innenpolitik
Protest am Dienstag
„Pflegekräften wird ein Wocheneinkauf genommen“
Fußfessel beschädigt
Bolsonaro rechtfertigt sich mit „Halluzinationen“
Finanzausgleich
Mattle rechnet mit Abschluss am Freitag
Krone Plus Logo
Gezahlt, um zu töten?
Scharfschützen-Tourismus: „Ein sadistisches Spiel“
„Krone“-Kommentar
Persönlich bitter
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine