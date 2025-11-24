Pflegenotstand: Politik bleibt Reformen schuldig

Es braucht ein einheitliches Pflegesystem

Es fehlt ein österreichweit einheitliches Pflegesystem – stattdessen besteht ein unübersichtlicher Bundesländer-Fleckerlteppich mit unterschiedlichen Regelungen. Das zeigen etwa die privaten Zuzahlungen in der mobilen Pflege: Während in Wien und Niederösterreich rund 700 Euro im Monat anfallen, sind es in der Steiermark und Kärnten rund 450 Euro. Am wenigsten muss man in Salzburg berappen (330 Euro).