Teamchef Yalcin eine Katastrophe für die Türken

Es hätte nicht schlimmer kommen können für die türkischen Fußballfans! Verbandspräsident Ibrahim Haciosmanoglu präsentierte mit Sergen Yalçın den Nachfolger für Vincenzo Montella. Für die Fans eine Katastrophe und auch die Spieler sind nicht wirklich amused. Im „Sportkrone Inside“-Podcast besprechen wir aber auch noch den Trainerwechsel bei Fenerbahçe und die kommenden Aufgaben der türkischen Klubs in der Königsklasse.