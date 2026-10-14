Marterbauer zu Babler: „Sind uns nichts schuldig“

„Babler und ich sind uns nichts schuldig“

Gegenüber Babler, der derzeit die Ämter des Parteivorsitzenden, Vizekanzlers und des Bundesministers für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport innehat sei er „loyal“. Schließlich habe ihn dieser in die Politik geholt. Darauf, ob dieser sein Ministeramt behalten werde, wollte sich Marterbauer nicht festlegen. Über sein Team werde er erst nachdenken, wenn er das Vizekanzleramt über habe „Wir verstehen einander gut, sind uns aber nichts schuldig.“