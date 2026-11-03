Alle Insassen tot
Tech-Millionär mit Familie an Bord des Privatjets
Bei dem tragischen Flugzeugunglück in Florida ist nun auch bekannt, wer sich an Bord befand. Der texanische Tech-Millionär Adam Robinson reiste mit seiner Frau und seinen Kindern. Die Familie war auf dem Weg zu den Bahamas. Alle neun Insassen kamen bei dem Absturz ums Leben.
Bei den Insassen des Jets handelte es sich um den Tech-Unternehmer Adam Robinson. Dieser befand sich mit seiner Frau und deren zwei kleinen Kindern (zwei und vier Jahre alt), sowie der Nanny an Bord der Maschine.
Einflussreicher Tech-Unternehmer
Der 44-jährige Robinson war eine einflussreiche Persönlichkeit in der Tech-Szene von Austin, Texas. Vor dem Start seiner Tech-Karriere arbeitete Robinson zehn Jahre im Finanzsektor, etwa an der Wall Street. Ab 2020 gründete er mehrere Tech-Unternehmen, die ihm Millionen einbrachten.
Die Angehörigen der Familie äußerte sich in einem emotionalen Statement zu dem Unglück:
Helen, die Frau des Millionärs, hatte ein eigenes Keramik-Unternehmen. Zuvor habe sie jahrelang in Buenos Aires gelebt, wo sie und Adam sich kennengelernt hätten, schreibt ihre Familie in einem Statement auf Instagram.
„Werden sie endlos vermissen“
Robinson und Sharp seien hingebungsvolle Eltern gewesen, erklärten die Familien der Opfer in einem Statement. Die Kinder seien das Licht ihres Lebens gewesen. Rachel Reed und Charmi Fehr seien voller Freude und Abenteuerlust gewesen. „Sie werden zutiefst geliebt und wir werden sie endlos vermissen“, schreiben die Angehörigen.
Der Privatjet war von Austin in Texas zu den Bahamas unterwegs, als das Unglück passierte. Warum es zu dem Absturz kam, ist noch unklar – die Ermittlungen laufen.
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