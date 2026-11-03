Peter Schöttel spricht exklusiv über das ÖFB-Aus

52 Tage nach der Trennung vom ÖFB ist Peter Schöttel zu Gast bei „Gelb-Rot – Der UNICOPE Fußball-Talk“. Wie blickt er auf sein Aus als Sportdirektor zurück? Was lief hinter den Kulissen des Österreichischen Fußball-Bundes? Und wie sieht er die Rolle von Ralf Rangnick und die künftige sportliche Ausrichtung des ÖFB?