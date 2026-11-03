Nach Horrorfunden: Polizei gründet eigene Einheit

Fälle in drei Bundesländern

In Linz hatte ein 28-jähriger Vater in Schokoriegeln und Kaubonbons, die seine Kinder gesammelt hatten, Nägel gefunden – weshalb die Exekutive aktuell besonders vor dem Verzehr von Süßigkeiten warnt, die im Stadtteil Linz-Oed gesammelt wurden. Die Naschereien wurden offenbar händisch präpariert. Im Bezirk Vöcklabruck entging ein Mädchen nur knapp einer Verletzung. In einem Kaubonbon sowie einem Schokoriegel wurde jeweils eine Nadel entdeckt. Das Kind biss zwar von einer der Süßigkeiten ab, erwischte aber das Metallstück dabei nicht.