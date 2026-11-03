Toronto siegt nach Comeback im Schlussviertel

Erste Niederlage und erster Sieg

Die erste Saisonniederlage setzte es für die Memphis Grizzlies. Nach zuvor sechs Siegen gab es trotz 40 Punkten von Ty Jerome ein 134:135 n.V. gegen die New Orleans Pelicans. Die Grizzlies verloren damit als letztes NBA-Team ihre „weiße Weste“. Erstmals im Spieljahr erfolgreich waren indes die Sacramento Kings beim 115:100 auswärts gegen die Dallas Mavericks. Damit haben alle Vereine zumindest einmal angeschrieben.