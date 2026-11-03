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Ohne Pöltl

Toronto siegt nach Comeback im Schlussviertel

US-Sport
03.11.2026 08:38
(Bild: AP/Ryan Sun)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Neuerlich ohne Jakob Pöltl, den eine Schleimbeutelentzündung in der linken Schulter plagt, haben die Toronto Raptors am Montagabend (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) bei den Los Angeles Clippers dank eines starken Schlussabschnitts 125:118 gewonnen. Die Kanadier kehrten somit nach zuletzt zwei Niederlagen auf die Siegerstraße zurück. Topscorer waren Immanuel Quickley und RJ Barrett mit 27 bzw. 26 Punkten.

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  Die Raptors waren bis ins vierte Viertel stets einem Rückstand hinterhergelaufen, ehe sie beim Stand von 103:109 aus ihrer Sicht die Partie mit einem 10:0-Run drehten und den vierten Sieg im siebenten Saisonspiel fixierten. Beim 47:27 im Schlussabschnitt waren Scottie Barnes mit 15 und Quickley mit 14 Zählern die Protagonisten. Am Mittwoch ist Toronto bei den Denver Nuggets zu Gast, die sich den Portland Trail Blazers 110:118 geschlagen geben mussten.

Erste Niederlage und erster Sieg
Die erste Saisonniederlage setzte es für die Memphis Grizzlies. Nach zuvor sechs Siegen gab es trotz 40 Punkten von Ty Jerome ein 134:135 n.V. gegen die New Orleans Pelicans. Die Grizzlies verloren damit als letztes NBA-Team ihre „weiße Weste“. Erstmals im Spieljahr erfolgreich waren indes die Sacramento Kings beim 115:100 auswärts gegen die Dallas Mavericks. Damit haben alle Vereine zumindest einmal angeschrieben.

Die Philadelphia 76ers feierten mit einem 126:107 gegen die Chicago Bulls den siebenten Sieg im achten Saisonspiel. Dieselbe Bilanz weisen die Houston Rockets nach einem 109:93 gegen die Boston Celtics auf. Das New Yorker Stadtderby wurde zur Beute der Knicks. Der Titelverteidiger gab den Brooklyn Nets mit 103:90 das Nachsehen. Die Los Angeles Lakers ließen Miami Heat keine Chance und gewannen 138:117. Luka Doncic erzielte 42 Punkte.

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