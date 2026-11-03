Toronto siegt nach Comeback im Schlussviertel

Neuerlich ohne Jakob Pöltl, den eine Schleimbeutelentzündung in der linken Schulter plagt, haben die Toronto Raptors am Montagabend (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) bei den Los Angeles Clippers dank eines starken Schlussabschnitts 125:118 gewonnen. Die Kanadier kehrten somit nach zuletzt zwei Niederlagen auf die Siegerstraße zurück. Topscorer waren Immanuel Quickley und RJ Barrett mit 27 bzw. 26 Punkten.
Die Raptors waren bis ins vierte Viertel stets einem Rückstand hinterhergelaufen, ehe sie beim Stand von 103:109 aus ihrer Sicht die Partie mit einem 10:0-Run drehten und den vierten Sieg im siebenten Saisonspiel fixierten. Beim 47:27 im Schlussabschnitt waren Scottie Barnes mit 15 und Quickley mit 14 Zählern die Protagonisten. Am Mittwoch ist Toronto bei den Denver Nuggets zu Gast, die sich den Portland Trail Blazers 110:118 geschlagen geben mussten.
Erste Niederlage und erster Sieg
Die erste Saisonniederlage setzte es für die Memphis Grizzlies. Nach zuvor sechs Siegen gab es trotz 40 Punkten von Ty Jerome ein 134:135 n.V. gegen die New Orleans Pelicans. Die Grizzlies verloren damit als letztes NBA-Team ihre „weiße Weste“. Erstmals im Spieljahr erfolgreich waren indes die Sacramento Kings beim 115:100 auswärts gegen die Dallas Mavericks. Damit haben alle Vereine zumindest einmal angeschrieben.
Die Philadelphia 76ers feierten mit einem 126:107 gegen die Chicago Bulls den siebenten Sieg im achten Saisonspiel. Dieselbe Bilanz weisen die Houston Rockets nach einem 109:93 gegen die Boston Celtics auf. Das New Yorker Stadtderby wurde zur Beute der Knicks. Der Titelverteidiger gab den Brooklyn Nets mit 103:90 das Nachsehen. Die Los Angeles Lakers ließen Miami Heat keine Chance und gewannen 138:117. Luka Doncic erzielte 42 Punkte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.