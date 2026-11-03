Zehn Jugendliche entkommen Küchenbrand in Tirol

Dramatische Szenen am Montagabend im Tiroler Zillertal: In einer Ferienunterkunft brach während des Abendessens ein Feuer aus. Zehn Jugendliche aus München bemerkten die starke Rauchentwicklung, setzten den Notruf ab und konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Ein Mädchen musste vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden.