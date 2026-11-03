Warum Becker nicht Zverevs Trainer sein möchte

Zverev wird seit seiner Kindheit von seinem Vater Alexander trainiert. Auch Bruder Mischa ist eng in die Karriere des 29-Jährigen eingebunden. Becker bezeichnete das Umfeld des zweimaligen Grand-Slam-Siegers als „Familienunternehmen“, in dem alle an Werbeverträgen und Preisgeldern mitverdienten. „Und das jüngste Familienmitglied ist der Kern des Unternehmens. Ich hätte das mit meinem Vater und meiner Schwester so nicht machen können“, sagte der 58-Jährige.