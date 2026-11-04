Sie ist das Herzstück jeder Vorstellung

Gleich hinter dem Vorhang liegt das unauffällige Herzstück jeder Volksopern-Produktion. Tafaj sitzt in einem kleinen Kammerl umgeben von vielen Bildschirmen, Knöpfen und Lichtern – das Inspizienten-Pult. „Von der Kunst bis zur Technik – hier wird alles zusammengeführt“, erklärt sie. „Die Techniker führen die Dinge zwar aus, aber sie wissen nicht genau wann.“ Und genau da gibt die Inspizientin den Takt an. Per Knopfdruck und Funk geben sie u. a. der Lichtregie oder dem Bühnenmeister Zeichen für ihren Einsatz.