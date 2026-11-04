Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vor den Vorhang geholt

Sie ist das Herzstück jeder Vorstellung

Bühne
04.11.2026 06:40
Volksoper-Inspizientin Celia Tafaj an ihrem Arbeitsplatz
Volksoper-Inspizientin Celia Tafaj an ihrem Arbeitsplatz(Bild: Imre Antal)
(Bild: Imre Antal)
Porträt von Franziska Trost
Von Franziska Trost

In unserer neuen „Krone“-Kultur-Serie „Vor den Vorhang geholt“ stellen wir Ihnen Menschen vor, die hinter den Kulissen des Kunst- und Kulturbetriebs unersetzlich sind – zum Auftakt stellen wir Ihnen Volksopern-Inspizientin Celia Tafaj vor!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen
kmm

„Wenn alles gut geht, bemerkt uns niemand.“ Celia Tafaj und ihr Team agieren tatsächlich im Dunklen – und kaum ein Besucher weiß, dass sie bei jedem Stück eine der wichtigsten „Rollen“ spielen: die der Inspizienten.

Gleich hinter dem Vorhang liegt das unauffällige Herzstück jeder Volksopern-Produktion. Tafaj sitzt in einem kleinen Kammerl umgeben von vielen Bildschirmen, Knöpfen und Lichtern – das Inspizienten-Pult. „Von der Kunst bis zur Technik – hier wird alles zusammengeführt“, erklärt sie. „Die Techniker führen die Dinge zwar aus, aber sie wissen nicht genau wann.“ Und genau da gibt die Inspizientin den Takt an. Per Knopfdruck und Funk geben sie u. a. der Lichtregie oder dem Bühnenmeister Zeichen für ihren Einsatz. 

Manche brauchen vor dem Auftritt einen Witz
Ein zweiter Inspizient ist als „Läufer“ rund um die Bühne unterwegs. Er achtet darauf, dass die Darsteller punktgenau ihren Auftritt haben, alle Kostümdetails und Requisiten passen. Und manchmal auch, ob das „Nervenkostüm“ sitzt. „Sonst bieten wir ein bisschen psychologischen Support an“, lacht Celia Tafaj. „Manche brauchen zum Beispiel noch einen Witz.“

Das Inspizienten-Team der Volksoper: Celia Tafaj, Heidelinde Schuster, Timo Niermann und Renate ...
Das Inspizienten-Team der Volksoper: Celia Tafaj, Heidelinde Schuster, Timo Niermann und Renate Vavera(Bild: Imre Antal)

Damit alles wie am Schnürchen läuft, haben sie ihre ganz eigene Partitur. Darin notieren sie bereits bei den Proben jeden einzelnen Schritt in einem einheitlichen Schriftsystem. „So kann es jeder von unserem Team lesen und umsetzen. Und jederzeit einspringen.“

Es kommt aber durchaus vor, dass eben nicht alles wie am Schnürchen läuft. „Was uns an den Rand des Herzinfarkts treibt, sind Show-Stops, wenn der Schnürboden z. B. nicht mehr fährt. Dann müssen wir gemeinsam mit der Abendspielleitung und dem Direktionsdienst überlegen, brechen wir ab oder nicht?“

Der Inspizienten-Beruf

Celia Tafaj hat 1998 an der Wiener Volksoper begonnen. „Ich wurde quasi direkt von der Schule weg engagiert.“ Eine spezielle Ausbildung gibt es nicht. „Es ist einfach ,Learning by doing`“, so Tafaj. Man muss Noten lesen können, Deutsch und Englisch sprechen und pünktlich, verlässlich, multitaskingfähig sein.

Ein besonderes Hoppala ist ihr in Erinnerung geblieben: „Ein Darsteller der ,Meisternsinger von Nürnberg‘ hat sich versehentlich mit einem Schusterhammer auf die Nase geschlagen. Es hat fürchterlich geblutet. Da mussten wir gleich dafür sorgen, dass der Vorhang fällt und der Arzt kommt.“

Zum Glück geht ja meistens alles gut. Die Inspizienten sorgen dafür – und bleiben unbemerkt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bühne
04.11.2026 06:40
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Mathea im Interview
„Sexismus in Musikbranche: Wo soll ich anfangen?“
Reverend Stomp: Vier Bayern mit einer Liebe zum Blues und 60s-Rock wollen Österreich beim Song ...
Song Contest 2026
Reverend Stomp: „Passen gut in rauchige Kneipen“
Ein Song, der ihre äthiopischen und österreichischen Wurzeln vereint – damit will Bamlak Werner ...
Song Contest 2026
Bamlak Werner: Kunst ist ein Spiegelbild der Zeit
Auktion in Nashville
Beatles-Gitarre bringt über eine Million Dollar
Ruhm bringt Ängste
ESC-Star: Panikattacken durch aufdringliche Fans
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
126.148 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Tirol
Seher ist sicher, doch Polizei lehnt neue Suche ab
106.648 mal gelesen
Michael Schneider vermutete Carolin zunächst zwischen Wangalm, Wettersteinhütte und ...
Ausland
Co-Pilotin des Todesfliegers war 20 Jahre alt
93.223 mal gelesen
Nathalia Filgueiras war eine stolze Pilotin, wie man auch in ihren Social-Media-Profilen sehen ...
Wirtschaft
Österreichs Haushalten droht jetzt Gaspreis-Schock
1018 mal kommentiert
Gas wird zum Luxusgut: Der Großhandelspreis hat sich mehr als verdreifacht, nun rollt die ...
Innenpolitik
Marterbauers Mannschaft: Für wen es jetzt eng wird
686 mal kommentiert
Markus Marterbauer darf sich sein Team selbst aussuchen. 
Niederösterreich
Rassismusvorwurf: Platzverbot für FP-Politiker
621 mal kommentiert
FPÖ-Politiker Christian Brenner darf die Sportanlage des ASK Wilhelmsburg nicht mehr betreten. ...
Mehr Bühne
Vor den Vorhang geholt
Sie ist das Herzstück jeder Vorstellung
Krone Plus Logo
Schauspielhaus Linz
Musiktheater: Die Kraft der Liebe und des Verlusts
Max-Reinhardt-Seminar
In der Kaderschmiede für das Theater von morgen
Krone Plus Logo
Musiktheater Linz
„Die Csárdásfürstin“ als Tanz auf dem Vulkan
Oper Graz
Ruggero Leoncavallos unbekannte „La Bohème“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf