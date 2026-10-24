Ruggero Leoncavallos unbekannte „La Bohème“

Zwei Seiten einer Münze

Im ersten Teil zelebriert er Freiheit, Unbeschwertheit, Liebe. Dafür wählt er perlende Klänge, mischt sie mit Walzern und musikalischen Zitaten. Das Café Momus und das Künstlerfest im Hof einer Mietskaserne können aber nicht über die prekäre Lage der Protagonisten hinwegtäuschen, wo Delogierungen und Hunger an der Tagesordnung stehen. Darum geht es dann vorrangig im dritten und vierten Akt. Die Musik wird ungleich dramatischer, die Gefühle stürmischer. Und schließlich stirbt auch hier Mimi in den Armen Rodolfos, weil sich in diesem Milieu keiner einen Arzt leisten kann.