AfD wirft Steinmeier Amtsmissbrauch vor

„Mit der Aussage ‘Wir müssen handeln‘ ruft er zu einem Verbotsverfahren gegen die AfD auf“, sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der AfD, Bernd Baumann. Steinmeier wolle jede Zusammenarbeit verhindern und stelle die Partei „in eine Reihe mit den Nazimördern“. „In dem Moment, in dem die AfD verboten werden würde, wäre die Bundesrepublik Deutschland de facto keine Demokratie mehr. Der Respekt vor dem im Grundgesetz als überparteilich angelegten Amt des Bundespräsidenten verbietet es, auf die parteipolitisch motivierten Äußerungen von Herrn Steinmeier (...) einzugehen“, sagte AfD-Chefin Alice Weidel.