Hape Kerkeling als deutscher Bundespräsident?

Kerkeling als AfD-Experte bei Hearing

Kerkeling, der auch als Autor tätig ist, äußert sich immer wieder auch politisch. Zuletzt nahm er an einer Anhörung im Thüringer Landtag zu einem möglichen AfD-Verbotsverfahren teil. Im „Spiegel“ sprach er sich eindringlich für ein Verbot der Partei aus. Zugleich nahm er die Wähler in die Verantwortung: „Wer Rechtsextremisten wählt, will keinen bloßen Denkzettel verteilen, wie es oft heißt. Wer will, dass die Löwen in die Arena kommen, der will auch Blut sehen.“