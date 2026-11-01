Wetter zeigt sich zu Allerheiligen unbeständig

Wer zu Allerheiligen einen Friedhof besucht, sollte sich sicherheitshalber einen Regenschirm mitnehmen – das Wetter wird unbeständig. In Teilen des Landes kann es am Sonntag sogar schneien.
Der Sonntag zeigt sich Großteils trüb durch Nebel und Wolken. In vielen Regionen regnet es zudem. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus zwei und plus sechs Grad.
Ob und wann es in Ihrer Region regnen wird, können Sie in unserem Regen-Tracker überprüfen:
Schneefallgrenze bei 800 Metern
Auch Schnee ist möglich: Die Schneefallgrenze liegt zwischen 800 und 1100 Metern Seehöhe. Im Laufe des Tages beruhigt sich das Wetter dann aber langsam und vielerorts lockert es noch auf, meist trüb bleibt es an der Alpennordseite.
Etwas freundlicher zeigt sich das Wetter am Sonntag ganz im Westen, Südwesten und im Nordosten des Landes. Der Wind weht schwach bis mäßig.
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