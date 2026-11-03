Millionengrab – ÖVP will Neustart für Grazer Messe

Anders sieht man’s bei der Volkspartei: „Diese Vorwürfe drohen das Unternehmen zu lähmen“, fordert Gemeinderat und Stadtpartei-Geschäftsführer Markus Huber eine Neuaufstellung der Messe-Führung. Zudem die MCG auch wirtschaftlich alles andere als gut dastehe: Selbst der Bundesrechnungshof monierte jüngst, dass der operative Cashflow bis 2030 auf minus 31 Millionen Euro ansteigen werde – zuletzt waren es „nur“ minus 11,35 Millionen. „Die Messe wird zum Millionengrab für die Grazer Bürger und die Koalition schaut einfach nur zu“, schüttelt Huber den Kopf.