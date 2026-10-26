MCG-Wirbel: Politik stellt sich hinter Messe-Chef

Bei der Grazer Messe geht’s rund – und das nicht nur im Vergnügungspark. Nachdem die „Krone“ enthüllt hatte, dass gegen Vorstand Martin Ullrich wegen des Verdachts der Untreue ermittelt wird, war’s vorbei mit der Ruhe am verlängerten Wochenende. Wie berichtet, dementiert der MCG-Boss die Anschuldigungen vehement.