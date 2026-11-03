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Slowenien und Wien jenseits der Klischees

Wien
03.11.2026 11:00
Die Ruine eines Salzbauernhauses im slowenischen Portoroz.
Die Ruine eines Salzbauernhauses im slowenischen Portoroz.(Bild: Andrea Pauli)
Porträt von Viktoria Graf
Von Viktoria Graf

Die Vernissage „Küste*Wien“ vereint am 16. November um 18 Uhr zwei fotografische Perspektiven. Wien und die Küste Sloweniens stehen im Mittelpunkt. Die Ausstellung ist anschließend noch bis Ende des Jahres in der VHS am Sophienpark in Neubau zu sehen.

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Die Künstler der „Sektion K international“ zeigen ihren Blick auf die Natur der uralten slowenische Küstensaline Sečovlje. Seit über 700 Jahren wird hier traditionell und in reiner Handarbeit Meeressalz gewonnen.

Die Künstler Gerhard Cervenka, Kilian Franer, Silvia Guenova und Katalin Szabó sind im November 2025 nach Slowenien gereist und zeigen nun in der Ausstellung „Küste*Wien“ am 16. November um 18 Uhr in der VHS am Sophienpark (7., Neubaugürtel 8) ihre Blicke darauf.

In der VHS in Neubau ist Ausstellung bis Ende 2026 zu sehen.
In der VHS in Neubau ist Ausstellung bis Ende 2026 zu sehen.(Bild: Martin A. Jöchl)

Wien mal anders
Der zweite Teil der Vernissage „Vienna backstage“ zeigt Wien jenseits der Klischees mit Aufnahmen von Gerhard Cervenka, Paul Daniel, Kilian Franer, Silvia Guenova, Andrea Pauli, Eva Petric, Erich Pummer†, Katalin Szabó, Herbert Thom, Zsuzsi Vecsei und Harald Woschitz. All diese Bilder sind mit dem Smartphone aufgenommen worden.

Weiters liest Andrea Pauli aus Renate Welshs „Hoffnung lebt vom Trotzdem“, der Chor_06 singt unter der Leitung von Besra Alaca-Pummer. Der Eintritt ist frei!

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