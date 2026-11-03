Mehr Züge für NÖ – doch Baustellen bremsen Pendler

Wegen des Umbaus der Nordeinfahrt, die im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme des Semmering-Basistunnels steht – fahren die Züge der Aspangbahn das ganze Jahr über nur zwischen Wien und Sollenau. Wer weiter nach Wiener Neustadt möchte, muss auf andere Verbindungen ausweichen. Auch zu den Stoßzeiten und an Wochenenden sind Einschränkungen zu erwarten.