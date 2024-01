Echte Gefahr durch die Sonne oder nur ein Hype?

Vor kurzem warnten Medien vor einem katastrophalen Massenauswurf der Sonne, der die Erde treffen könnte. Passiert ist dann - nix. Aber bleibt das so? Autor und Naturwissenschafter Christian Mähr erklärt, was so ein Sonnensturm überhaupt ist und ob so ein Ding die Erde treffen könnte - schmelzende Drähte, ausfallende Funknetze und Schäden in Milliardenhöhe inklusive.