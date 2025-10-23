Mega-Sonnensturm trifft Erde: Das sind die Folgen

Große Gefahr für Satelliten

„Der immense Energiestrom, der von der Sonne ausgestoßen wird, kann alle unsere Satelliten im Orbit beschädigen. Satelliten in der erdnahen Umlaufbahn sind in der Regel durch unsere Atmosphäre und unser Magnetfeld besser vor Gefahren aus dem Weltraum geschützt, aber eine Explosion von der Größenordnung des ,Carrington-Ereignisses‘ würde kein Raumfahrzeug verschonen“, erklärt Jorge Amaya, Koordinator für Weltraumwettermodellierung bei der ESA.