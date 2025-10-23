Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Extremfall simuliert

Mega-Sonnensturm trifft Erde: Das sind die Folgen

Wissenschaft
23.10.2025 11:54
Die ESA hat den Sonnensturm-Extremfall simuliert, um besser vorbereitet zu sein.
Die ESA hat den Sonnensturm-Extremfall simuliert, um besser vorbereitet zu sein.(Bild: ESA)

Die ESA wollte herausfinden, was passiert, wenn ein Sonnensturm von noch nie dagewesener Stärke auf die Erde trifft. Dafür hat die Europäische Weltraumorganisation den Extremfall simuliert und kam zu beunruhigenden Erkenntnissen. 

0 Kommentare

Seit auf unserem Planeten die moderne Zivilisation existiert, ist ein Mega-Sonnensturm zum Glück ausgeblieben. Doch rein statistisch gesehen, treten solche Ereignisse in regelmäßigen Abständen auf. Durch Erkenntnisse aus ihrem Extrem-Experiment will sich die ESA besser für den Fall des Falles wappnen.

Schäden bei „Carrington-Ereignis“ vor 166 Jahren
Was passieren könnte, lässt auch das sogenannte „Carrington-Ereignis“ aus dem Jahr 1859 erahnen. Es handelt sich dabei um den stärksten bisher beobachteten geomagnetischen Sturm. Die Auswirkungen von damals sind dokumentiert: Telegrafennetze brachen zusammen. Polarlichter waren sogar auf Sizilien und auf Hawaii sichtbar.

Im ESA-Kontrollzentrum im deutschen Darmstadt haben Forscher genau dieses Ereignis nachgeahmt. Die Erkenntnisse lassen aufhorchen: Nur acht Minuten nach der Sonneneruption treffen intensive Röntgen- und Ultraviolettstrahlung auf Radar- und Kommunikationssysteme und stören die Ortungsdaten. Navigationsfunktionen werden massiv gestört, Satelliten nicht mehr lokalisiert werden. Wenige Momente später trifft eine zweite superschnelle Strahlenwelle auf die Erde. Die Folge: Elektronische Geräte fallen dauerhaft aus.

Das dicke Ende folgt nach 15 Stunden
Das dicke Ende kommt aber erst 15 Stunden nach der fiktiven Eruption auf der Sonne, wenn heißes Plasma mit einer Geschwindigkeit von bis zu 2000 Kilometer pro Sekunde bei uns aufschlägt. Ganze Stromnetze brechen zusammen, metallische Strukturen wie Stromleitungen, Schienen oder Pipelines werden schwer in Mitleidenschaft gezogen. Im All fallen Satelliten aus und könnten kollidieren.

Große Gefahr für Satelliten
„Der immense Energiestrom, der von der Sonne ausgestoßen wird, kann alle unsere Satelliten im Orbit beschädigen. Satelliten in der erdnahen Umlaufbahn sind in der Regel durch unsere Atmosphäre und unser Magnetfeld besser vor Gefahren aus dem Weltraum geschützt, aber eine Explosion von der Größenordnung des ,Carrington-Ereignisses‘ würde kein Raumfahrzeug verschonen“, erklärt Jorge Amaya, Koordinator für Weltraumwettermodellierung bei der ESA.

Lesen Sie auch:
Die vergangene Nacht hindurch sorgte ein Sonnensturm für Polarlichter am Himmel.
Seltenes Spektakel
Sonnensturm bringt Polarlichter nach Österreich
11.10.2024
„Sind auf gutem Weg“
ESA will wiederverwendbare Raketen einsetzen
10.10.2025
Krone Plus Logo
Experte klärt auf
Sonnenstürme: Echte Gefahr oder doch nur ein Hype?
01.06.2025

Wertvolle Erkenntnisse für die Zukunft
„Diese Übung in einer kontrollierten Umgebung lieferte uns wertvolle Erkenntnisse darüber, wie wir besser planen, vorgehen und reagieren können, wenn ein solches Ereignis eintritt“, so Gustavo Baldo Carvalho, der leitende Simulationsbeauftragte. Die allerwichtigste Erkenntnis sei aber, dass es nicht darum geht, ob so ein Ereignis eintreten kann, sondern dass es nur eine Frage der Zeit ist.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wächst im Rekordtempo
Vagabund-Planet verschlingt pro Sekunde 6 Mrd. t
Fund in der Türkei
7000 Jahre alte menschliche Fußabdrücke entdeckt
Optisches Phänomen
Spektakulärer Halo um Sonne lässt Menschen staunen
Krone Plus Logo
Kostet nur 6000 Dollar
Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist
Krone Plus Logo
Kathastrophen-Krabbler
Wie dieser Cyborg-Käfer Menschenleben retten soll
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
188.590 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
185.111 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
168.665 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Mehr Wissenschaft
Krone Plus Logo
Experten alarmiert
Start-up möchte „Sonnenlicht auf Abruf“ liefern
Extremfall simuliert
Mega-Sonnensturm trifft Erde: Das sind die Folgen
Quantencomputer
Google-Chip 13.000-mal schneller als Supercomputer
Steht vor dem Kollaps
Tutanchamuns Grabkammer droht bald einzustürzen
Schon bei Säuglingen
Eltern können Risiko von Erdnuss-Allergie senken
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf